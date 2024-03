Nowy szef publicystyki TVP Info. Dołączają też jego koledzy z radia

Jak nieoficjalnie dowiedział się serwis Wirtualne Media, Mariusz Piekarski z RMF FM zostanie nowym szefem publicystyki TVP Info. To nie koniec zmian. Do grona reporterów stacji dołączają byli dziennikarze RMF FM Jonasz Jasnorzewski i Paweł Balinowski oraz Joanna Mąkosa z Radia Zet.

Nowy szef publicystyki i kolejne transfery do Telewizji Polskiej

Pierwsze informacje o tym, że Mariusz Piekarski dołączy do TVP Info pojawiły się już na początku lutego. Dziennikarz pożegnał się wówczas z redakcją RMF FM. Jak teraz donoszą Wirtualne Media, na podstawie nieoficjalnych informacji, ma on zostać szefem publicystki TVP Info. Piekarski był reporterem politycznym, do połowy 2023 roku prowadził cykl "Rozmowy w południe" w RMF FM. W latach 2009–2013 był jednym z gospodarzy programu "Przesłuchanie". Wcześniej pracował jako reporter Radia Eska i Radia Plus.

Wraz z Mariuszem Piekarskim od marca do TVP Info przechodzą także dwaj inni dziennikarze RMF FM – Paweł Balinowski i Jonasz Jasnorzewski. Do grona reporterów stacji dołączy również Joanna Mąkosa z Radia Zet.

Michał Broniatowski nowym dyrektorem TVP World. Był wiceprezesem rosyjskiej agencji Interfax

W czwartek media obiegła z kolei informacja o zmianie na stanowisku szefa TVP World. Na początku lutego dyrektorem TVP World został Jerzy Kamiński, który zastąpił na tym stanowisku Filipa Styczyńskiego. Okazuje się, że nastąpi jednak zmiana na tym stanowisku. Portal Wirtualnemedia.pl dowiedział się, że od marca TVP World pokieruje Michał Broniatowski.

Michał Broniatowski swoją karierę medialną rozpoczął w 1979 roku od współpracy z Telewizją Polską, z którą związany był do stanu wojennego. W latach 1985–2000 związany był z kolei z agencją prasową Reuters, początkowo jako jej korespondent w Polsce, później dyrektor polskiego oddziału agencji Reutera, a od 1997 dyrektor przedstawicielstwa agencji Reutera w Rosji i krajach byłego ZSRR. W latach 1994–2005 Broniatowski pełnił funkcję dyrektora i członka Rady Nadzorczej Grupy ITI, a w latach 2001–2005 również członka Rady Nadzorczej Grupy Onet. W latach 2003–2009 sprawował funkcję wiceprezesa rosyjskiej agencji informacyjnej Interfax, gdzie był odpowiedzialny za międzynarodową działalność firmy. Po tym doświadczeniu, w 2009 roku wszedł w skład Rady Nadzorczej TVN SA. W latach 2013–2014 współtworzył na Ukrainie telewizyjny kanał informacyjny Espreso TV. Później, do 2017 roku był redaktorem naczelnym polskiej edycji miesięcznika "Forbes", a od 2017 koordynatorem, komentatorem i redaktorem serwisu Onet Politico.

