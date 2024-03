Awantura w TV Republika. Kłeczek nie wytrzymał: Jest pan bezczelny

Po zwolnieniu z TVP Info Miłosz Kłeczek dołączył do Telewizji Republika. Do niedawna pracował tam jako reporter sejmowy oraz prowadził program publicystyczny po godz. 18.00. Z początkiem lutego na stałe wprowadzono na antenę jego popołudniowy cykl: "Miłosz Kłeczek Zaprasza", który jest emitowany o godz. 18.20 od wtorku do piątku. Dziennikarz został też gospodarzem programu z udziałem kilku polityków emitowanego w niedziele o godz. 9.05. Dotychczas miał on nazwę "W punkt", natomiast w zmienionej ramówce jest zatytułowany "Wysokie napięcie".

Awantura w programie Miłosza Kłeczka. Prowadzącemu puściły nerwy

W ostatnim programie "Miłosz Kłeczek zaprasza" prezenter rozmawiał z Kamilem Wnukiem z Polski 2050 i Anną Kwiecień z PiS na temat spotkania premiera Donalda Tuska z rolnikami. Gospodarz formatu poinformował na wstępie, że część rolników, podobnie jak ekipa TV Republika, nie została wpuszczona na konferencję prasową prezesa rady ministrów. Zaznaczył też, że niektórzy rolnicy opuszczali spotkanie, nie widząc szans na porozumienie z rządem.

– My teraz nie powinniśmy się zastanawiać, kto wszedł, kto nie wszedł, tylko jak tę sprawę rozwiązać. I to właśnie te działania, które pan teraz podejmuje, dzielą rolników – powiedział polityk partii Szymona Hołowni do prowadzącego.

Te słowa wyraźnie oburzyły Miłosza Kłeczka.

– Przepraszam, ja podejmuję działania, które dzielą rolników? Wie pan co, jest pan bezczelny, naprawdę – odparł.

– My, jako Telewizja Republika, relacjonujemy całe protesty rolników. Dajemy rolnikom czas na antenie kilkugodzinny nawet w całej dobie. Oni mówią, co chcą, mówią, co myślą. Nikt tego nie cenzuruje, nikt tego nie wycina, nie manipuluje tym przekazem. Dlatego rolnicy chcą rozmawiać z dziennikarzami Telewizji Republika i oglądają również nasze programy – dodawał gospodarz programu.

Kłeczek w TV Republika. Ujawniono wyniki oglądalności

Jak informował niedawno Presserwis, w okresie od 17 stycznia do 8 lutego program "Miłosz Kłeczek zaprasza" gromadził średnio 419 tys. widzów.

"Z danych od 17 stycznia do 8 lutego wynika, że emitując go, stacja ma średnio 3,79 proc. udziału w grupie ogólnej 4+, 1,55 proc. w grupie komercyjnej 16-49 oraz 2,46 proc. w grupie komercyjnej 16-59. Program jest nadawany od wtorku do piątku ok. 18.20. Najwięcej widzów miał dotąd odcinek z 23 stycznia – 683 tys." – czytamy.

Publika ta jest więc zbliżona do oglądalności programów, które Miłosz Kłeczek prowadził wcześniej w TVP Info. "Arenę poglądów", której był gospodarzem oglądało średnio 425 tys. widzów.

Czytaj też:

Nowy szef publicystyki TVP Info. Dołączają też jego koledzy z radiaCzytaj też:

Nowy program śledczy w TVP. Zaangażują znaną dziennikarkę?