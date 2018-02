Polska i Estonia chcą nowych gwarancji bezpieczeństwa od NATO

Szefowie dyplomacji Polski i Estonii rozmawiali o potencjale relacji dwustronnych, kwestiach bezpieczeństwa oraz współpracy na forum UE i w ramach ONZ, w okresie niestałego członkostwa Polski w Radzie Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych.

– Mamy zbieżne stanowiska co do problematyki bezpieczeństwa – podobnie postrzegamy zagrożenia dla bezpieczeństwa. Razem działamy na rzecz umocnienia Sojuszu Północnoatlantyckiego, co było przedmiotem naszej rozmowy. Chcemy, aby postanowienia z Newport i z Warszawy zostały umocnione, skonsolidowane na szczycie NATO, który odbędzie się w lipcu tego roku w Brukseli – mówił po spotkaniu szef polskiego MSZ. Czaputowicz zwrócił ponadto uwagę na zaangażowanie Polski w misję patrolowania przestrzeni państw bałtyckich Baltic Air Policing oraz bliskość stanowisk Warszawy i Tallinna w kwestiach bezpieczeństwa i obrony.



Jacek Czaputowicz podkreślił, że "Estonia to państwo, które jest jednym z najbliższych partnerów Polski we współpracy dwustronnej, we współpracy w ramach UE i w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego".



– Rozwijamy także współpracę regionalną między państwami bałtyckimi a Grupą Wyszehradzką. Prowadzimy dialog na temat relacji dwustronnych: gospodarczych i współpracy kulturowej – mówił Jacek Czaputowicz w czasie wspólnej konferencji prasowej.