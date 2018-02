Thun o odwołaniu Czarneckiego: Posłowie PE nie mogą być reprezentowani przez kogoś takiego

Róża Thun w porannym programie portalu Onet.pl znowu odniosła się do odwołania Ryszarda Czarneckiego z funkcji wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego. Stwierdziła, że "on nigdy nie prowadził żadnych ważnych obrad, więc nie wszyscy go znają". – Czarnecki do ostatniego dnia rozrzucał tysiące ulotek o wolności słowa – powiedziała.

– Nie wszyscy w Europarlamencie zajmują się Polską, co ciężko niektórym sobie wyobrazić. Wszyscy przyzwyczaili się już do tego, że w Polsce rząd łamie prawo. Zachowanie pana Czarneckiego wpisuje się w bezprawie, które charakteryzuje dzisiaj Polskę – powiedziała Thun.