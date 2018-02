Holland o określeniu "polskie obozy śmierci": W języku angielskim to jest zupełnie normalne

Agnieszka Holland na antenie TVN24 komentowała nowelizację ustawy o IPN. Stwierdziła, że "od czasów ministra Geremka wszyscy dyplomaci polscy szalenie to wychwytują i interweniują (w sprawie określeń "polskie obozy śmierci" - przyp. red.). Osiągnęli bardzo duże sukcesy"

Reżyserka przekonywała, że "to działanie dyplomatyczne doprowadziło do tego, że w wielu znaczących mediach jak "New York Times" czy "Washington Post" wprowadzono takie algorytmy, że poprawia automatycznie komputer, jak ktoś używa takiego sformułowania". – Niedouczenie historyczne jest ogromne, ale nie załatwi się tego przy pomocy prawa karnego, nieskutecznego na dokładkę. Załatwia się to za pomocą edukacji – powiedziała.