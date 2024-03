PiS inauguruje kampanię. Kaczyński zdradził hasło wyborcze

Jarosław Kaczyński przemawiał w sobotę na konwencji samorządowej Prawa i Sprawiedliwości w Warszawie. "Jesteśmy na tak" – pod tym hasłem PiS idzie do tegorocznych wyborów samorządowych.

– Od 13 grudnia mamy do czynienia z rządem, który nieustannie mówi "nie". Przede wszystkim mówi, że nie będzie kontynuował, ale mówi także, że nie będzie inwestował, że nie będzie naprawiał, że nie będzie podejmował przedsięwzięć, które są już zaawansowane. Natomiast bardzo często lubi się posługiwać słowem "likwidacja". Można powiedzieć, że jest to rząd likwidatorów. To rząd, który podjął wysiłek zmierzający ku temu, by coś, co działo się w Polsce, co było dla Polski bardzo dobre, zostało właśnie zlikwidowane. A Polska potrzebuje być na "tak". Wszyscy powinniśmy być na "tak" – mówił prezes PiS.

Kaczyński: Samorządy powinny być ostoją wolności

– Jesteśmy na "tak" dla rozwoju. Jesteśmy na "tak" dla budowania. Jesteśmy na "tak" dla wszystkiego, co tworzy naszą dobrą przyszłość, ale przede wszystkim dla inwestycji, dla tych małych, lokalnych, ale także dla tych wielkich, dla CPK, dla atomu, elektrowni atomowych, wielkiej chemii, regulacji Odry, dla portów, a szczególnie tego kontenerowego w Świnoujściu (...). Jesteśmy na "tak" i wzywamy wszystkich, by byli na "tak". To dzisiaj hasło najważniejsze, przekaz tej konwencji – stwierdził Jarosław Kaczyński.

Prezes PiS zachęcał także do współpracy na poziomie samorządów. – Samorządy wróciły wtedy, kiedy wróciła polska niepodległa, kiedy wróciła wolność. I to słowo "wolność" trzeba tutaj bardzo mocno podkreślić. Samorządy mogą być i powinny być ostoją wolności, bo dzisiaj na tę wolność podnosi się rękę. Władza samorządowa bardzo wiele może – powiedział Kaczyński. – Polacy wolności sobie odebrać nie dadzą – dodał. Wybory samorządowe odbędą się 7 kwietnia. Drugą turę zaplanowano na 21 kwietnia.

