"To antypolonizm". Sellin o zamieszkach pod polską ambasadą w Tel-Awiwie

„Na szczęście nie były to pikiety bardzo liczne. Uczestniczyła w niej raczej jakaś cześć radykalnej opinii publicznej obecna w tamtych społeczeństwach. Podchodzimy do tego spokojnie, zapraszamy do rozmowy, również tych ludzi, którzy demonstrowali przed polskimi ambasadami” – komentuje manifestacje pod polskimi ambasadami.

W wywiadzie udzielonym portalowi polityce.pl Sellin stwierdził, że strona rządowa jest otwarta na dialog i chętnie objaśni wszelkie wątpliwości.

„Po to właśnie został powołany pięcioosobowy zespół ekspertów do dialogu z Izraelem. Czekamy na wyznaczenie partnerów do tego dialogu. Wierzę, że intensywna praca polskiej dyplomacji, rozmowa z mediami izraelskimi i praca nowo powołanego zespołu przyniesie efekty” – zapewnił.

Sellin dodał, że politycy PiS-u biorą pod uwagę wątpliwości zagranicznych partnerów, ale on sam jest przekonany, że ustawa spełnia wszelkie wymogi i powinna wejść w życie.