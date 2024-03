Beger nagle ucięła rozmowę. "Jeśli chce pan, żeby jeszcze pożyła"

Były wicepremier, lider Samoobrony Andrzej Lepper został znaleziony martwy w warszawskim biurze swojej partii 5 sierpnia 2011 roku. Według oficjalnej wersji, polityk popełnił samobójstwo przez powieszenie. Miał cierpieć na depresję wywołaną postępowaniami karnymi, upadkiem politycznym, wielotysięcznym zadłużeniem i bankructwem finansowym partii.

W to, że Lepper mógł targnąć się na swoje życie nie wierzą jego przyjaciele i część komentatorów. Zwracają oni uwagę, że przed śmiercią Leppera zginęła trójka jego współpracowników: prawnicy Róża Żarska i Ryszard Kuciński oraz były doradca Wiesław Podgórski.

Renata Beger o Lepperze: Mówił, że chcą go zniszczyć

W wersję o samobójstwie od początku nie wierzy była Renata Beger. W najnowszej rozmowie wyraziła przekonanie, że ktoś byłemu liderowi Samoobrony pomógł odejść z tego świata. Jednocześnie wspomniała jego niepokojące słowa.

– Andrzej Lepper był osobą bardzo wierzącą, kochał swoją rodzinę. Pamiętam jak mówił kiedyś, że mamy tak piękny kraj, a oni chcą go zniszczyć. Według mnie, ktoś mu w tym pomógł, został unicestwiony – powiedziała była posłanka Samoobrony w programie "Wieczorny Express".

Beger ucina rozmowę: Jeżeli chce pan żebym trochę pożyła, to zmieńmy temat

Wracając do wydarzeń sprzed 13 lat Beger przywołała negocjacje ws. umowy gazowej z Rosją. Przypomniała też o trzech osobach związanych z Samoobroną, które przed śmiercią Leppera straciły życie w dziwnych okolicznościach.

Kiedy została zapytana o szczegóły, nagle odparła: "To wszystko wiążę się w jedną całość. Ale jeżeli chce pan żebym trochę pożyła, to zmieńmy temat".

Do śmierci Andrzeja Leppera powróciła przed dwoma laty Konfederacja. Ugrupowanie to domagało się powołania sejmowej komisji śledczej, której celem byłoby wyjaśnienie prawdziwych przyczyn nagłego i przedwczesnego zgonu polityka. – Przedstawiono tę śmierć jako samobójczą, ale my ją traktujemy jako niewyjaśnioną – mówił wówczas Grzegorz Braun. – Uważamy, że 11 lat to zbyt długo, aby śmierć wicepremiera państwa polskiego była niewyjaśniona i owiana tajemnicą. Potrzeba komisji śledczej, która rozwieje wszelkie wątpliwości w tym temacie i pokaże jak było naprawdę – zaznaczył z kolei Krystian Kamiński.

