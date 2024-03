Gac: Koniec epoki Kaczyńskiego?

– To nawiązanie do tekstu prof. Andrzeja Nowaka, który opublikował niedawno na portalu Arcana, w którym to zaapelował do Jarosława Kaczyńskiego, by ten zrezygnował z funkcji prezesa PiS. Kaczyński zrobił coś odwrotnego; zadeklarował, że wystartuje w wyborach na prezesa partii, co jak wiemy skończy się tym, że będzie jej przewodził przez następne lata. Ale to pytanie, czy kończy się era Jarosława Kaczyńskiego w PiS pada w partii często. Część polityków mówi o tym otwarcie, choćby Jan Krzysztof Ardanowski; część mówi o tym po cichu. A my na łamach tygodnika "Do Rzeczy" zastanawiamy się, czy to koniec epoki Jarosława Kaczyńskiego – wskazuje Karol Gac.

Na łamach „Do Rzeczy” również:

– Ekipy u władzy się zmieniały, ale jedno pozostawało niezmienne – nie rozliczamy poprzedników. Obecny rząd ten system właśnie burzy – zauważa Jerzy Karwelis w artykule “Tusk łamie niepisane zasady III RP”.

– Dla ludzi upartych, pracowitych, obdarzonych talentem i wyobraźnią nie ma przeszkód nie do pokonania. Hollywood jeszcze czasem o nich opowiada – szkoda, że coraz rzadziej – stwierdza Piotr Gociek w tekście “Dobra robota”.

– W zaproponowanej nowelizacji Kodeksu etyki lekarskiej rzadko pojawia się słowo „sumienie”, jest za to obowiązek poszanowania „orientacji seksualnej”. Czy ginekolog będzie musiał leczyć raka prostaty? – pyta Bogdan Chazan w tekście “Nowelizacja czy liberalizacja?”.

– Minister Agnieszka Dziemianowicz-Bąk zakazała uroczystości upamiętniających Józefa Kurasia „Ognia” oraz Brygady Świętokrzyskiej NSZ. Problem w tym, że to komuniści zakłamali jego postać – pisze Leszek Żebrowski w artykule „Zakaz upamiętniania «Ognia»”.

– Chcę powstrzymać szkodliwą aktywność Komisji Europejskiej w sprawie migracji – mówi były dyrektor agencji Frontex, Fabrice Leggeri w rozmowie z Olivierem Baultem.

W najnowszym numerze również Wojciech Cejrowski o tym, kto obroni Polskę, skoro Generacja Z nie jest do tego zdolna.