Pracowała w Polskim Radiu od 40 lat. Kierownictwo zwalnia Michniewicz

O zwolnieniu Beaty Michniewicz poinformował serwis Wirtualne Media. "Lilka dni temu Beata Michniewicz dostała wypowiedzenie umowy z Polskim Radiem. Do piątku prowadziła jeszcze 'Salon polityczny Trójki' (emitowany od poniedziałku do piątku o godz. 8.45), a w sobotę o 'Śniadanie w Trójce' o godz. 9.05" – czytamy.

Od dziś miejsce Michniewicz zająć ma Sylwia Białek, również wieloletnia dziennikarka Polskiego Radia. Jak wskazują Wirtualne Media, Beata Michniewicz to jeden z niewielu dziennikarzy politycznych, którzy pozostali w stacji przez osiem lat rządów Prawa i Sprawiedliwości. "Pracę w Trójce zaczęła w 1983 roku. Jest pomysłodawczynią plebiscytu Srebrne Usta na najoryginalniejsze wypowiedzi polityków, który zawieszono cztery lata temu" – wskazano.

Zmiany w radiowej Trójce

W styczniu Agnieszka Szydłowska została oficjalnie nowym dyrektorem radiowej Trójki. Dziennikarka zajęła miejsce Marcina Wąsiewicza, który od ponad dwóch lat kierował stacją.

– Agnieszka Szydłowska wraca do Trójki z doświadczeniem i zrozumieniem wyjątkowości tej anteny, a jednocześnie gwarantuje tworzenie inspirującej radiowej alternatywy. Dzięki Niej Trójka ma szansę, by wybrzmieć intensywnym kulturalno-muzycznym głosem i proponować nieszablonowe spotkania twórców ze słuchaczami. Mam pewność, że Agnieszka Szydłowska przywróci Trójce należny jej blask i renomę, a ostatnie lata na Myśliwieckiej odejdą w zapomnienie. Jestem przekonany, że zmiany, które już niebawem zainicjuje nowa szefowa anteny, spowodują również powrót zaufania partnerów biznesowych do Trójki – mówił Paweł Majcher, redaktor naczelny Polskiego Radia.

– Radio publiczne widzę jako przestrzeń wolności intelektualnej, czujności na tematy społeczne i kulturalne, naturalne miejsce spotkania i rozmowy. Zaprzepaszczany w ostatnich latach potencjał i zaufanie, jakim obdarzali nas odbiorcy musimy odbudować dostosowując się do czasów, w których to robimy. Chcemy być wszędzie tam, gdzie nasi potencjalni odbiorcy. Trójka aktywnie włączy się do dyskusji o przyszłym kształcie mediów publicznych, wsłuchując się w głosy aktywistów i aktywistek, osób zawodowo zajmujących się badaniem mediów, środowisk intelektualnych, artystycznych. Zapraszamy do Trójki! – przekazała Agnieszka Szydłowska, nowa dyrektorka Trójki

Czytaj też:

Misyjny program nt. uzależnień znika z TVP. "Dotykał lewaka i prawaka"Czytaj też:

Rząd wprowadzi nowy podatek? Możliwe już od 2025 r.