Zawiadomienie do prokuratury przeciwko Jońskiemu. "Złamał zasadę"

"Składam dziś do prokuratury zawiadomienie o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przez Dariusza Jońskiego przestępstwa z art. 241 § 1 k.k. – publicznego rozpowszechniania wiadomości z toczącego się postępowania przygotowawczego" – poinformował na platformie X poseł PiS Paweł Jabłoński.

Jak wyjaśnił, "akta zostały komisji przekazane z zastrzeżeniem, że nie mogą zostać upublicznione – przynajmniej do momentu zakończenia toczącego się postępowania. To jedna z podstawowych zasad procedury karnej".

"Joński złamał zasadę"

"Dariusz Joński złamał tę zasadę: akta, które miały służyć do pracy komisji, wykorzystał, aby polansować się w mediach. Ktoś zapomniał powiedzieć mu, że mogą być za to konsekwencje: czyn z art. 241 § 1 k.k. zagrożony jest karą do 2 lat pozbawienia wolności. Zawiadomienie zawiera wniosek o to, by prokuratura wystąpiła o uchylenie immunitetu Dariusza Jońskiego i aby postawiła mu w tej sprawie zarzuty" – przekazał Paweł Jabłoński.

"Poważne naruszenie przepisów prawa. Ja wiem, że to nie nowość w #Koalicja13grudnia, ale to nie zwalnia nas z reagowania" – skomentował poseł PiS Przemysław Czarnek.

"To podstawa do całkowitego wyłączenia przewodniczącego Dariusza Jońskiego z prac komisji" – stwierdził Waldemar Buda, wiceprzewodniczący komisji śledczej ds. wyborów kopertowych.

Wykluczenie Jabłońskiego

Dariusz Joński, który jest przewodniczącym sejmowej komisji śledczej ds. wyborów kopertowych, udzielił mediom wywiadów, w których – w ocenie posła PiS Pawła Jabłońskiego – przekazywał informacje, które nie powinny zostać upublicznione.

Komisja śledcza bada, "czy organizacja oraz przygotowanie wyborów prezydenckich w 2020 r. doprowadziły do niekorzystnego rozporządzenia finansami Skarbu Państwa".

Z prac komisji został wykluczony Paweł Jabłoński. Odwołanie posła PiS to efekt ujawnienia na posiedzeniu komisji maili Michała Dworczyka, byłego szefa Kancelarii Premiera. Zgodnie z ich treścią, Jabłoński jako ówczesny wiceminister spraw zagranicznych miał konsultować kwestię wyborów korespondencyjnych.

Przypomnijmy, że w maju 2020 r. miały się odbyć korespondencyjne wybory prezydenta RP. Jako powód wskazano epidemię COVID-19. Ostatecznie jednak zrezygnowano z głosowania kopertowego. Wybory odbyły się w sposób tradycyjny.

