Wiadomo, kto zastąpi legendę Polskiego Radia. Pracuje w Ringier Axel Springer

O zwolnieniu Beaty Michniewicz poinformowały Wirtualne Media. "Kilka dni temu Beata Michniewicz dostała wypowiedzenie umowy z Polskim Radiem. Do piątku prowadziła jeszcze "Salon polityczny Trójki" (emitowany od poniedziałku do piątku o godz. 8.45), a w sobotę o "Śniadanie w Trójce" o godz. 9.05" – czytamy na stronie serwisu. Michniewicz pracowała w rozgłośni od 1983 roku, prowadziła rozmowy polityczne niezależnie od tego, kto aktualnie obejmował rządy w Polsce.

Beata Michniewicz zwolniona z radiowej Trójki. Jej miejsce zajmie dziennikarka "Newsweeka"

Wirtualne Media poinformowały, że miejsce legendarnej prezenterki radiowej zajmie Renata Grochal.

"Redaktor Renata Grochal w dotychczasowej pracy udowodniła, że najważniejsze są dla niej wysokie standardy oraz niezależność, dlatego idealnie pasuje do nowej koncepcji Polskiego Radia. Jestem pewien, że prowadzone przez Renatę Grochal rozmowy, będą nadawać ton politycznym wydarzeniom w kraju i przełoży się to na wzrost znaczenia i słuchalności Trójki" – podkreśla w komunikacie Paweł Majcher, redaktor naczelny Polskiego Radia.

Dziennikarka jest obecnie związana z "Newsweekiem", ale po objęciu nowego stanowiska ograniczy działalność w tygodniku jedynie do pisanie felietonów.

– Naprawa mediów publicznych w Polsce jest wielkim wyzwaniem. Nie chcę się temu przyglądać z pozycji kanapowego recenzenta, chcę się w to zaangażować z całym zapałem i pomysłami. Silne i niezależne media publiczne, w tym nowa Trójka, są potrzebne polskiej demokracji i obywatelom – mówi o swojej nowej roli Grochal.

Kim jest Renata Grochal? To ona zastąpi legendę Polskiego Radia

Ostatnie siedem lat Renata Grochal była związana z "Newsweekiem". Pracowała również w innych mediach, nalężących do Ringier Axel Springer Polska. Współprowadziła programy "Onet Opinie" (od 2021 roku) i "Stan Wyjątkowy" (od 2022 roku). Wcześniej pracowała w "Gazecie Wyborczej" i "Gazecie Wrocławskiej". Napisała też książkę "Zbigniew Ziobro. Prawdziwe oblicze".

– Bardzo się cieszymy, że Renata Grochal zdecydowała się pracować z nami i od kwietnia dołącza do zespołu. Jesteśmy przekonani, że jej ogromne doświadczenie zawodowe i doskonała znajomość polskiej sceny politycznej są najlepszymi gwarantami jakości audycji, które będzie prowadzić na naszej antenie. To ważne, że powszechnie ceniona dziennikarka chce brać udział w odbudowywaniu zaufania do mediów publicznych – podkreśla Agnieszka Szydłowska, szefowa Trójki.

