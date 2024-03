Zbliża się gorące posiedzenie Sejmu. Hołownia przedstawił plan

W harmonogramie znajdą się m.in. projekt uchwały ws. Trybunału Konstytucyjnego oraz informacja o istotnych problemach wynikających z działalności i orzecznictwa TK w 2022 r. Sejm zapozna się też z informacją rządu na temat "możliwości popełnienia przestępstwa polegającego na doprowadzeniu do bezpowrotnej utraty przez Polskę zaliczki z Krajowego Planu Odbudowy".

W porządku obrad znajdą się ponadto projekty ustaw, wśród nich nowelizacja Prawa pocztowego oraz ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, a także poselskie przedłożenia dotyczące pożyczki lombardowej dla rolników, zmiany definicji gwałtu oraz niekarania rolników za prowadzenie prac rolnych w godzinach nocnych.

Sejm zajmie się m.in. sytuacją w TK i czterema projektami ws. aborcji. Czym jeszcze?

Marszałek Sejmu zapowiedział też rozpatrzenie w pierwszym czytaniu projektów dotyczących przerywania ciąży – dwóch autorstwa Lewicy, jednego autorstwa Koalicji Obywatelskiej i jednego złożonego przez Trzecią Drogę.

Hołownia przekazał na konferencji prasowej w poniedziałek, że rozpatrywany na nadchodzącym posiedzeniu Sejmu projekt uchwały ws. Trybunału Konstytucyjnego będzie pierwszym z czterech przedłożeń mających "uzdrowić" sytuację tego organu. – Ta uchwała jest częścią "czteropaku", który dotyczy TK. Jest to projekt uchwały, są to dwa projekty ustaw i inicjatywa zmiany konstytucji, która zostanie zaproponowana Senatowi do przeprowadzenia – oświadczył.

– Sejm powie jasno: nie wolno było wybierać sędziów dublerów. Sędziowie-dublerzy nie uczestniczyli w pracach TK legalnie, a to ma swoje konsekwencje. Pani Julia Przyłębska nie pełni funkcji prezesa TK, bo jej kadencja na tym stanowisku dobiegła końca i to też rodzi określone konsekwencje – powiedział Hołownia, odnosząc się do proponowanej treści uchwały.

Hołownia odpowiada na zapowiedź Tuska

Nawiązał też do zapowiedzianej przez premiera Donalda Tuska propozycji uchwały Sejmu wzywającej Komisję Europejską do nałożenia pełnych sankcji na produkty rolne z Rosji i Białorusi.

– Taki apel jest w moim odczuciu potrzebny, bo z moich rozmów z partnerami zagranicznymi wynika, że niektórzy z nas w UE mają głęboką i przejmującą świadomość tego, w jaki sposób Rosja, która przed chwilą zalewała nas gazem i ropą, próbuje nas teraz kolonizować przy pomocy zboża i innych produktów – i my musimy na to odpowiedzieć – a inni taką świadomość może jeszcze w niedostatecznym stopniu powzięli, w związku z tym musimy o tym mówić – stwierdził Hołownia.

Czytaj też:

Pierwszy kraj UE wprowadza zakaz importu produktów rolnych z Rosji i Białorusi