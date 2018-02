Poważny wypadek polskiego turysty w słowackich Tatrach

Mężczyzna wędrował z Wołowca do Dziurawej Przełęczy (1836 m n.p.m.). W trakcie wspinaczki spadł z grani i zsunął się około 150 metrów w kierunku Niżnego Jamnickiego Stawu. Na pomoc wezwani zostali ratownicy Horskiej Zachrannej Slużby – odpowiednik Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego (TOPR).

Jak podała Horska Zachranna Slużba, 33-latek odniósł poważne obrażenia m.in. nóg i nie był w stanie sam kontynuować wędrówki. Do akcji ruszyło ośmiu ratowników, którzy zwieźli go do bazy ratowniczej, a następnie po udzieleniu mu pomocy medycznej, mężczyznę (na jego prośbę) zabrali znajomi.

