Ustawa o pomocy Ukraińcom skierowana do TK. Decyzja prezydenta

"Prezydent RP Andrzej Duda skierował do Trybunału Konstytucyjnego, w trybie kontroli następczej, wniosek o zbadanie zgodności z Konstytucją ustawy z dnia 9 lutego 2024 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych" – czytamy w komunikacie Kancelarii Prezydenta.

Kolejna ustawa skierowana do TK. W tle sprawa Kamińskiego i Wąsika

W ocenie głowy państwa zachodzą uzasadnione wątpliwości co do tego, czy ustawa została przyjęta przez Sejm w trybie właściwym dla uchwalenia ustaw. "Wątpliwości te wynikają z czynności Marszałka Sejmu, które związane są ze stwierdzeniem wygaśnięcia mandatów Panów posłów Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika" – czytamy we wniosku.

Według prezydenta "w konsekwencji bezprawnego i trwałego zablokowania możliwości wykonywania mandatu przez Panów posłów Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, skład Sejmu należy uznać za niepełny i tym samym niezgodny z artykułem 96 ustęp 1 Konstytucji".

"W efekcie za niezgodną z artykułem 96 ustęp 1 Konstytucji należy uznać także ustawę pochodzącą od takiego organu" – wskazano we wniosku udostępnionym na stronie internetowej KPRP.

Prezydent konsekwentnie realizuje swoją zapowiedź

Andrzej Duda zapowiedział, że do Trybunału Konstytucyjnego będzie kierował każdą ustawę uchwaloną przez Sejm bez udziału Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Prezydent ułaskawił ich w 2015 r. Pod koniec stycznia br. zrobił to ponownie.

Ponieważ Kamiński i Wąsik zostali w grudniu ub.r. skazani prawomocnym wyrokiem na dwa lata pozbawienia wolności, marszałek Sejmu Szymon Hołownia wygasił ich mandaty poselskie. Sprawa trafiła do Sądu Najwyższego, który wydał dwa sprzeczne rozstrzygnięcia. Prezydent stoi na stanowisku, że Kamiński i Wąsik cały czas są posłami, bo zostali przez niego ułaskawieni.



