Znany dziennikarz żegna się z TVP. Zaskakująca decyzja

Jak nieoficjalnie dowiedział się serwis Wirtualne Media, Sebastian Parfjanowicz żegna się z redakcją sportową Telewizji Polskiej. Dziennikarz jest obecnie kierownikiem redakcji informacji i internetu w TVP Sport.

Sebastian Parfjanowicz odchodzi z TVP Sport

Sebastian Parfjanowicz związany jest z Telewizją Polską od kilkunastu lat. Od 2020 roku kieruje redakcją internetową TVP Sport. W międzyczasie współpracował także m.in. z "Przeglądem Sportowym". W ramach swojej pracy w mediach publicznych, Parfjanowicz zajmował się przygotowywaniem reportaży, wywiadami, a także wydawaniem programów. Relacjonował wydarzenia sportowe podczas zimowych igrzysk olimpijskich w Soczi 2014 oraz letnich zawodów w Tokio 2021.

Według ustaleń Wirtualnych Mediów, jego współpraca z TVP zostanie zerwana z końcem marca.

Nowy szef sportowej redakcji Telewizji Polskiej

Pod koniec grudnia 2023 roku nowym dyrektorem TVP Sport został były rzecznik PZPN Jakub Kwiatkowski. Przez 11 lat Kwiatkowski odpowiadał za relacje z mediami polskiej reprezentacji piłkarskiej oraz PZPN. Pytany wówczas o roszady personalne, nie chciał mówić o szczegółach. "Na razie o szczegółach w tym personaliach nie chciałbym się wypowiadać" – powiedział.

"Zostałem doceniony za to, co robiłem do tej pory. Dostałem ofertę i od razu ją przyjąłem. Pracę zacząłem dziś, Wiadomo, że za chwilę najważniejsze będą dla nas igrzyska olimpijskie i Euro 2024. Mam nadzieję, że z polską kadrą. Chciałbym też, by do TVP udało się wreszcie ściągnąć Ekstraklasę" – przekazał Kwiatkowski.

Już za kadencji Kwiatkowskiego do TVP Sport dołączyła dziennikarka piłkarska Maja Strzelczyk. Poprzednio była związana z Canal+ Sport, a wcześniej m.in. z Orange Sport, Weszło FM i Newonce. Do redakcji ma także przejść komentator Marcin Feddek, poprzednio związany z Polsat Sport, w którym niedawno został odsunięty od komentowania meczów.

