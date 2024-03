MKiDN rezygnuje z inwestycji w kulturę. Nie będzie nowej siedziby Polskiej Opery Królewskiej

Zarówno budowa nowej siedziby Polskiej Opery Królewskiej w Łazienkach, jak i i rozbudowa Muzeum Narodowego o kolejne skrzydło, to inwestycje zaplanowane za czasów poprzedniego szefa MKiDN, prof. Piotra Glińskiego. Nowe kierownictwo resortu zdecydowało o wstrzymaniu realizacji projektów.

Jak opisuje stołeczna "Gazeta Wyborcza", nowe skrzydło Muzeum Narodowego miało powstać na tyłach obecnego gmachu, w miejscu, gdzie dziś znajduje się zaplecze. W trzypiętrowym skrzydle miały się znaleźć magazyny zbiorów, pracownie konserwatorskie, pokoje kwerend, pracownie digitalizacji; na parterze – ogólnodostępna kawiarnia. "Na początku 2024 roku otrzymaliśmy z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pismo z zaleceniem zaniechania inwestycji" – przekazała Monika Radiu Eska Bala z Działu Komunikacji Muzeum.

– Decyzja o wstrzymaniu inwestycji jest dla nas dość smutna. Poświęciliśmy temu projektowi czas, pracę i serce. W grudniu złożyliśmy gotową dokumentację, na jej podstawie można ogłaszać konkurs na generalnego wykonawcę – mówi Jakub Podgórski, architekt z wrocławskiej pracowni P2PA, która w 2022 r. wygrała konkurs na projekt nowej części Muzeum.

– Oszacowaliśmy, że koszt budowy tego obiektu przekroczy 100 mln zł. Ta inwestycja nie jest fanaberią. Muzeum Narodowe bardzo potrzebuje magazynów i pracowni konserwatorskich, obecne nie spełniają nawet niskich standardów. Jeżeli nie nowy budynek, to co w zamian? – pyta Podgórski.

Nie będzie nowej siedziby dla opery

Inną inwestycją, którą zaplanowano za czasów Piotra Glińskiego, była też nowa siedziba Polskiej Opery Królewskiej na obrzeżach parku Łazienki Królewskie, od strony ul. Myśliwieckiej. Konkurs rozstrzygnięto we wrześniu 2023 r. Wygrała lubelska pracownia Bolesława Stelmacha, która dostała 200 tys. zł nagrody i zaproszenie do negocjacji z wolnej ręki do projektowania budynku. Gmach został obramowany szpalerami latarni o kształtach mających kojarzyć się z liśćmi nenufarów.

– Nie będziemy budować Polskiej Opery Królewskiej. Decyzja została podjęta i głęboko przeanalizowana ze służbami konserwatorskimi oraz z Łazienkami Królewskim. Jest to inwestycja na miarę potrzeb, których teraz nie przewidujemy –poinformował podsekretarz stanu w resorcie kultury Andrzej Wyrobiec.

