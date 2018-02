Ambasador Niemiec: Intencją hitlerowskich Niemiec było zamordowanie Żydów i Polaków oraz zniszczenie ich kultury

to, że wielu historyków wskazuje, że w czasie okupacji wielu Żydów zostało zamordowanych przez Polaków, ŻiH podaje liczbę 50 tys. ofiar, "to nie jest udział w Holokauście", ambasador Niemiec podkreślił, że intencją hitlerowskich Niemiec było zamordowanie Żydów i Polaków oraz zniszczenie ich kultury. – Musimy wziąć za to pełną odpowiedzialność. Zbrodnie indywidualnych osób, które nie były Niemcami, tego nie zmieniają – dodał.

W rozmowie z "Rzeczpospolitą" Rolf Nikel pytany był także o kwestię odszkodowań wojennych, które jego kraj miałby wypłacić Polsce. Jak stwierdził, może jedynie powtórzyć to, co wcześnie powiedział szef niemieckiego MSZ. – Sprawa reparacji jest prawnie i politycznie zamknięta. Nie jesteśmy natomiast przeciwni dyskusjom ekspertów w tej sprawie – oświadczył.