Prof. Krasnodębski nowym wiceprzewodniczącym PE? "Powiedziałem, że tak"

Przypomnijmy, że 7 lutego europoseł PiS Ryszard Czarnecki został odwołany z funkcji wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego. Głosowanie było tajne. Za głosowało 447 europosłów, a przeciw 196 głosów. Sprawa sposobu głosowania w przypadku Czarneckiego jest precedensowa. Nigdy bowiem nie głosowano nad odwołaniem wiceprzewodniczącego.

Sprawa ma związek z wypowiedzą Czarneckiego dla portalu niezalezna.pl. W wywiadzie udzielonym serwisowi, polityk porównał Różę Thun do szmalcownika. Była to reakcja Czarneckiego na słowa europosłanki PO, która w niemieckiej telewizji mówiła o dyktaturze w Polsce. Na początku stycznia szefowie frakcji w europarlamencie napisali list do szefa PE Antonio Tajaniego, domagając się odwołania Czarneckiego z funkcji wiceprzewodniczącego za nazwanie Thun szmalcownikiem. Sprawa trafiła również do sądu. Pozew złożyła europosłanka PO.

O kandydaturze prof. Krasnodębskiego informowało jako pierwsze RMF FM. Według ustaleń rozgłośni, może on zyskać poparcie większości europosłów. Wybór nowego wiceprzewodniczącego PE zaplanowano na 28 lutego.

– Mam nadzieję, że Ryszard Czarnecki też mi pomoże, przekaże mi swoje doświadczenia. Byłem poproszony, ktoś mnie zapytał, czy chciałbym, czy zgadzam się ewentualnie, gdyby grupa mnie wyznaczyła, najpierw oczywiście delegacja polska. Powiedziałem, że tak. Nie jest to zresztą pierwsze stanowisko, które mi proponują – mówił dziś w Radiu Zet europoseł PiS.