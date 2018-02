Polsko-Amerykański Szczyt Przywództwa w Miami. Makowski: Nie mamy się czego wstydzić

Szczyt obejmuje m.in. dyskusje, 9 sesji w formacie business mixer, 2 sesje panelowe, 3 sesje wieczorne, galę wręczenia nagród oraz ekskluzywne spotkanie VIP. Merytoryczny program konferencji poświęcony jest w szczególności zagadnieniom energetyki, transferu wiedzy i technologii oraz bezpieczeństwu strategicznemu. Specjalnym gościem konferencji był były manager kampanii wyborczej Donalda Trumpa Corey Lewandowski.

Wśród mówców, którzy zaprezentowali się w Miami, znaleźli się przedstawiciele rządu, biznesu i dyplomacji. W konferencji biorą udział między innymi minister Anna Maria Anders, wicemarszałek Senatu Adam Bielan, profesor Marek Chodakiewicz z Instytutu Polityki Światowej oraz przedstawiciele Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu.

Zwieńczeniem PALS był 46. edycja dorocznego Polsko-Amerykańskiego Balu w Eden Roc pt. „100 years of Poland’s Independence and Centuries of Polish – American Relations”.