Jest decyzja sądu ws. pobicia Jasia Kapeli. "To skandal"

W czerwcu 2023 roku publicysta "Krytyki Politycznej", Jaś Kapela, twierdził, że został pobity przed jednym ze sklepów w podwarszawskiej Zielonce. Sprawcą miał być mężczyzna, który podszedł do niego pod pretekstem zrobienia wspólnego zdjęcia. Na pomoc aktywiście ruszył jego pies i napastnik się wycofał. Kapela zamieścił później film w mediach społecznościowych. Na nagraniu słychać, jak mężczyzna, który go rzekomo zaatakował zapowiada, że będzie bił Kapelę za obrazę papieża Jana Pawła II. W 2022 roku, przed walką MMA, Jaś Kapela pokazał tatuaż na piersi z napisem: "JP2GD". Jak wyjaśnił, skrót ma oznaczać: "Jan Paweł II Gwałcił Małe Dzieci".

W wyniku pobicia w Zielonce, Kapela miał stłuczenia na twarzy, czole, siniak i obrzęk lewego oka oraz żuchwy. Lewicowy publicysta zgłosił sprawę policji, która przekazała ją prokuraturze. Ze względu na obrażenia, sprawę zakwalifikowano jako przestępstwo ścigane z urzędu. Na początku października ubiegłego roku prokuratura umorzyła jednak dochodzenie z powodu niewykrycia sprawcy, ale publicysta napisał do sądu zażalenie na tę decyzję.

Jaś Kapela pobity za obrażanie Jana Pawła II? Jest decyzja sądu

Jak dowiedział się portal Wirtualnemedia.pl, Sąd Rejonowy w Wołominie 28 lutego tego roku utrzymał w mocy postanowienie policji, zmienił tylko jego podstawę prawną, wskazującą na to, że "czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego albo ustawa stanowi, że sprawca nie popełnia przestępstwa".

Uzasadniając swoją decyzję, sędzia przywołał inny film lewicowego aktywisty, zatytułowany "Jaś Kapela sprankował wszystkich", zamieszczony na TikToku. Kapela miał się w nim przyznać, że zdarzenie było "ustawką", a napastnik pobił go za butelkę alkoholu.

"Z analizy zebranego materiału dowodowego wynika, że to sam skarżący chciał, aby do tego naruszenia czynności narządu ciała doszło, aranżując całe zdarzenie. W postępowaniu karnym nie ma miejsca na tego typu komedie" – napisał sędzia Florian Szcześnik z Sądu Rejonowego w Wołominie.

Lewicowy aktywista oburzony decyzją sądu. "To skandal"

Jaś Kapela twierdzi z kolei, że nagranie z przyznaniem się do "ustawki" był żartem i odpowiedzią na insynuacje internatów, którzy pisali na Twitterze, że sam to zaaranżował. Zapowiada jednocześnie, że nie zostawi tej sprawy i zwrócił się do Rzecznika Praw Obywatelskich.

– To skandal, że sąd, prokuratura i policja przyzwalają na atakowanie ludzi za ich poglądy, wymigują się pseudoargumentami i nie zamierzają ścigać przestępcy. Tworzenie przyzwolenia na takie zachowania jest szkodliwe dla społeczeństwa, ponieważ daje bandytom sygnał, że mogą się czuć bezkarni – mówi dziennikarz.

W piśmie do RPO skarży się z kolei na działania policji, która, jego zdaniem, nie przyłożyła się do odnalezienia sprawcy.

"Nie znam i nie znałem sprawcy, a pomysł, że dałbym sobie zrobić taką krzywdę na tydzień przed udziałem w gali MMA jest absurdalny" – twierdzi.

