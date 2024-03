Pawłowska złożyła ślubowanie. Wymowne zachowanie PiS

Ślubowanie Moniki Pawłowskiej było pierwszym punktem rozpoczętego dziś siódmego posiedzenia Sejmu.

twitter

Monika Pawłowska objęła mandat. Wymowna nieobecność posłów PiS

W chwili złożenia ślubowania przez nową posłankę, na sali plenarnej nie było członków klubu Prawa i Sprawiedliwości, którzy konsekwentnie bojkotują decyzję w tej sprawie. Zdaniem partii Jarosława Kaczyńskiego, Mariusz Kamiński, po którym mandat objęła Pawłowska, pozostaje posłem. Takie samo stanowisko formacja prezentuje wobec Macieja Wąsika. Wcześniej Rafał Bochenek, zapowiedział że Pawłowska nie zostanie członkiem klubu parlamentarnego PiS, bo jej mandat jest "nielegalny". Sama zainteresowana przekonywała, że czuje się członkiem tej partii i będzie chciała przystąpić do jej klubu w Sejmie.

– A było jakieś ślubowanie? – zapytał Przemysław Czarnek, kiedy od dziennikarzy padło pytanie o nieobecność posłów PiS.

– 460 posłów złożyło ślubowanie w Sejmie już bardzo dawno temu, a nie ma możliwości, żeby w Sejmie zasiadał 461. poseł. Coś się pomyliło panu Hołowni i dlatego przyszliśmy na obrady wtedy, kiedy miało to jakikolwiek sens – wyjaśnił były szef MEiN.

twitter

Wygaszenie mandatu Mariusza Kamińskiego

Powrót Pawłowskiej do Sejmu to skutek decyzji marszałka tej izby Szymona Hołowni o wygaszeniu mandatu Mariusza Kamińskiego. Hołowna podjął ją w związku z prawomocnym wyrokiem skazującym polityka PiS, który zapadł w grudniu 2023 r.

Na podstawie informacji uzyskanych od Państwowej Komisji Wyborczej poinformował, że pierwsza w kolejności do objęcia mandatu po Kamińskim jest właśnie Pawłowska.

Od SLD do PiS

Monika Pawłowska dostała się do Sejmu w 2019 r. z list Sojuszu Lewicy Demokratycznej. W 2021 r. przeszła do Porozumienia Jarosława Gowina, a następnie do Prawa i Sprawiedliwości. W wyborach parlamentarnych w 2023 r. startowała z czwartego miejsca listy PiS w okręgu nr 7 – Chełm. Otwierał ją Mariusz Kamiński. Ona zajęła wówczas pierwsze nieobejmujące mandatu miejsce.

Czytaj też:

Koalicjanci są wściekli na Hołownię. "To granie w jednym obozie z PiS-em"Czytaj też:

"Początek wojny w PiS". Kaczyński ma bagatelizować tajny raport KurskiegoCzytaj też:

Była posłanka PiS bierze mandat po Kamińskim. Czarnek: Wstyd, pani Pawłowska