Prezydent powołał nowych członków PKW. Wśród nich Ryszard Kalisz

W skład PKW zostali powołani: Mirosław Suski, Arkadiusz Pikulik, Konrad Składowski, Ryszard Balicki, Maciej Kliś, Paweł Gieras i Ryszard Kalisz. Jak informuje Kancelaria Prezydenta, ich kadencja rozpocznie się 14 marca.

Prezydent: Rola Państwowej Komisji Wyborczej jest fundamentalna

– W sensie państwowym, ustrojowym to jedna z najważniejszych uroczystości, jakie w Pałacu Prezydenckim mają miejsce, jeżeli chodzi o realizowanie i utrzymanie ustroju demokratycznego w Rzeczpospolitej Polskiej. Rola Państwowej Komisji Wyborczej jest fundamentalna – mówił Andrzej Duda podczas uroczystości.

– Wiarygodność państwa pracy, tego, w jaki sposób realizujecie swoje obowiązki, jak to jest postrzegane na zewnątrz, jak wpływa na kwestię stabilności ustrojowej i wiarygodność wyborów, które są absolutną solą demokracji – wszystko to jest nie do przecenienia – stwierdził prezydent.



Politycy koalicji rządzącej zarzucali wcześniej prezydentowi, że z powołaniem nowych członków PKW zwleka do ostatniego momentu. Termin mija w połowie marca.

Kto wchodzi w skład PKW? Ile trwa kadencja jej członków?

Zgodnie z Kodeksem wyborczym w skład Państwowej Komisji Wyborczej wchodzą: jeden sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA), jeden sędzia Trybunału Konstytucyjnego (TK) oraz siedem osób wskazanych przez Sejm.

W grudniu 2023 r. dwóch kandydatów na członków PKW wyznaczył klub PiS, dwóch – klub KO, po jednym zgłosiły kluby PSL-Trzecia Droga, Polska 2050-Trzecia Droga i Lewica.

Kadencja sędziów NSA i TK w PKW trwa 9 lat. Z kolei mandat członków wybranych przez Sejm wygasa z mocy prawa po upływie 150 dni od dnia wyborów do Sejmu.

Przewodniczącym Państwowej Komisji Wyborczej jest sędzia NSA Sylwester Marciniak, a wiceprzewodniczącym sędzia TK Wojciech Sych. Drugim wiceprzewodniczącym PKW jest Zbigniew Cieślak.

Funkcję sekretarza Komisji pełni z urzędu szef Krajowego Biura Wyborczego, będący organem wykonawczym PKW. Nie jest on członkiem PKW, ale uczestniczy w jej posiedzeniach z głosem doradczym.

