Kukiz'15 chce likwidacji nagród dla ministrów

Brejza ujawnił, że ministrowie otrzymali w 2017 roku nagrody – od 60 do ponad 80 tysięcy zł. Tyszka ocenił, że jest to obchodzenie przepisów o wynagrodzeniu. Jak stwierdził, Kukiz'15 nie sprzeciwia się nagradzaniu za dobrą pracę, ale nie powinno mieć to miejsca, gdy państwo jest zadłużone.

– Nie ma zgody na wyprowadzanie pieniędzy publicznych do prywatnych kieszeni ministrów pod pozorem wypłacania im nagród. Nagrody te w żaden sposób nie zostały uzasadnione opinii publicznej. Co więcej, nagrody otrzymywali też ministrowie, którzy odeszli z rządu. Wskazuje na to, że nagrody te nie miały żadnego związku z osiągnięciami poszczególnych ministrów. Czas skończyć z tą fikcją – mówi Tyszka.