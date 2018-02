Zdewastowali drzwi kościoła, nagrał ich monitoring

Para zjawiła się przy kościele w Brzeszczach (Małopolska) w nocy z 3 na 4 lutego. Na nagraniu widać, jak ok. godziny drugiej w nocy dwie osoby podchodzą do drzwi kościoła. Na drzwiach znalazły się wulgarne napisy w języku angielskim – między innymi "gay c*nt pride" i "f*ck off". – Sprawcy to młody szczupły mężczyzna, w jasnej czapce wełnianej, jasnym płaszczu z kapturem, ciemnych spodniach oraz towarzysząca mu szczupła kobieta, ubrana na ciemno – informuje policja.

Policja apeluje do osób, które rozpoznają parę na zdjęciach lub nagraniu z monitoringu, by kontaktowały się z policją.