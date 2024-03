"Nie wierzę, że zrobili to rolnicy". Hołownia reaguje na zamieszki przed Sejmem

W Warszawie trwa protest rolników. Przed Sejmem doszło do przepychanek i użycia siły przez policję. Podjęto też próbę przedostania się na teren Sejmu (gdzie odbywają się obrady izby), którą udaremnili funkcjonariusze.

Policja użyła wobec protestujących gazu łzawiącego i pałek. Siłowe działania funkcjonariuszy pokazują liczne nagrania publikowane w mediach społecznościowych.

"Mentzen dostał gazem w twarz"

Uczestnikiem wydarzeń przed parlamentem był poseł Konfederacji Sławomir Mentzen. "Stałem pod Sejmem pomiędzy policją a rolnikami. W pewnym momencie policja potraktowała nas gazem i zaatakowała. Rolnicy w tym miejscu byli zupełnie spokojni, po prostu stali za mną. Interwencja policji nie wyglądała na uzasadnioną, wręcz przeciwnie, wyglądała na próbę eskalowania sytuacji" – relacjonował polityk w mediach społecznościowych.

Zgodnie z planem, po godz. 17.00 Sejm wznowił obrady. Grzegorz Braun złożył wniosek o przerwę i zwołanie Konwentu Seniorów. Polityk stwierdził, że posłowie Konfederacji dysponują materiałami, które wskazują, że policja prowokowała rolników podczas protestów, a Sławomir Mentzen "dostał gazem w twarz". Braun zaapelował także o wyjaśnienia szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego.

"Nie wierzę, że zrobili to rolnicy"

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia odniósł się do zamieszek podczas protestu rolników przed Sejmem. – Obserwowałem te zajścia w centrum monitoringu. Doszło do zdarzeń absolutnie haniebnych. Nie wierzę, że zrobili to rolnicy, ale dołączyły do nich grupy prowokatorów, zamaskowanych osób, które w fizyczny sposób naruszały nietykalność cielesną funkcjonariuszy. Rzucano kamieniami i pirotechniką. Kilku policjantów zostało rannych, kilkanaście osób jest zatrzymanych – powiedział.

– Jeżeli traktujemy poważnie hasło "murem za polskim mundurem", to powinniśmy to hasło traktować poważnie zawsze. Policjanci, którzy dziś bronili naszego bezpieczeństwa, zasługują na nasze wsparcie, a chuligani, którzy rzucali kostką brukową i zachowywali się w sposób skandaliczny, powinni zostać pociągnięci do odpowiedzialności – dodał Hołownia.

Czytaj też:

Błaszczak: Byliście totalną opozycją, jesteście totalitarną władząCzytaj też:

Tomczyk do Morawieckiego: Proszę natychmiast przestać