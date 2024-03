Kierwiński mówi o "prowokatorach". PiS chce dymisji szefa MSWiA

W trakcie protestu rolników przed Sejmem doszło do przepychanek. Policja użyła wobec protestujących gazu łzawiącego i pałek. Siłowe działania funkcjonariuszy pokazują liczne nagrania publikowane w mediach społecznościowych.

Starcia policji z protestującymi rolnikami stały się jednym z głównych tematów dyskusji posłów na sali plenarnej.

Protest rolników. Kierwiński: Banda prowokatorów

Szef MSWiA wszedł na mównicę sejmową, by zdać relację z akcji policji podczas protestu rolników w Warszawie. – Jeszcze kilka miesięcy temu ta część sali kochała takie powiedzenie "murem za polskim mundurem". Kochaliście to powiedzenie, pan, panie pośle Kaczyński, panie ministrze Błaszczak. I co dzisiaj jest? Dzisiaj widzimy sceny, że banda prowokatorów rzuca kostkami brukowymi w polskich policjantów, a wy atakujecie polską policję. Gdzie macie przyzwoitość? Ci policjanci od kilkunastu dni bronią protestujących także na granicy, rolników, zapewniają im bezpieczeństwo i robią to w sposób profesjonalny, spokojny. Dopiero wtedy, gdy wasi prowokatorzy wkraczają, nagle zaczynają się… – mówił Marcin Kierwiński. Wówczas poseł PiS Robert Telus wszedł na mównicę. Były minister rolnictwa próbował pokazać coś Kierwińskiemu na telefonie, jednak marszałek Szymon Hołownia nakazał mu powrót na swoje miejsce.

– Czy wam naprawdę nie jest wstyd, że atakujecie policjantów, w kierunku których rzucane są kostki brukowe? Czy nie widzieliście tych obrazów? Wstydźcie się za to – kontynuował szef MSWiA, zwracając się do posłów PiS.

– 23 tych prowokatorów zostało zatrzymanych i będziecie mieli pełną informację na temat tego, kim są i czy przyjechali tu pokojowo protestować. Bo większość protestujących rolników przyjechało tutaj, żeby rzeczywiście protestować, ale niestety byli także bandyci, którzy atakowali policję. I zawsze w takiej sytuacji polska policja będzie reagować i bronić polskich obywateli – przekonywał Kierwiński.

Wotum nieufności wobec szefa MSWiA?

Mariusz Błaszczak zapowiedział, że klub parlamentarny PiS złoży wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra spraw wewnętrznych i administracji. "Do dymisji!" – skandowali posłowie Prawa i Sprawiedliwości.

– Czy naprawdę jest pan z siebie dumny, z tego, co wydarzyło się przed polskim Sejmem? Czy pan jest dumny z pobicia rolników? Czy pan jest dumny z tego, że chłopak z biało-czerwoną flagą został rzucony na ziemię, że zbezczeszczono polską flagę? (…) Czy pan jest dumny z tego, że poprzez swoje prowokacje doprowadziliście do kryzysów, jakie miały miejsce, kiedy wy rządziliście, kiedy rządziło PO z PSL-em? Marsze Niepodległości wystarczy wspomnieć – zawsze prowokacje. Kiedy rządziło PiS, manifestacje odbywały się w sposób pokojowy – stwierdził Mariusz Błaszczak.

– Oświadczam, że klub parlamentarny PiS wystąpi z wnioskiem o wotum nieufności wobec ministra spraw wewnętrznych i administracji. I wtedy Donald Tusk będzie musiał obronić, czy będzie próbował obronić Kierwińskiego. Bo dziś nie ma Donalda Tuska na tej sali. Gdzie jest Donald Tusk? – pytał poseł PiS.

Czytaj też:

"Nie wierzę, że zrobili to rolnicy". Hołownia reaguje na zamieszki przed SejmemCzytaj też:

Mentzen był na proteście rolników. "Policja potraktowała nas gazem i zaatakowała"