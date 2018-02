Poważny wypadek polskiego muzyka. Spadł ze sceny, ma połamane żebra

"Sprawdzam na własnej skórze to co mówiłem podczas koncertu o sensie cierpienia. Złamanych 5 żeber w tym 1 w dwóch miejscach" – napisał Robert "Litza" Frierich na Facebooku. Muzyk trafił do szpitala w Poznaniu.

"Kochani. Piękny koncert w Rzeszowie. Sprawdzam na własnej skórze to co mówiłem podczas koncertu o sensie cierpienia. Złamanych 5 żeber w tym 1 w dwóch miejscach. Pękły tez dwa druty trzymające mostek. Jadę do szpitala w Poznaniu. Dziękuje wszystkim za wsparcie! Litza" – czytamy na Facebooku zespołu Luxtorpeda, którego Litza jest liderem. Do wypadku doszło wczoraj, podczas koncertu. Natychmiast po tym jak muzyk spadł ze sceny, został przewieziony do szpitala.

