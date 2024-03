Mają dość Hołowni. "On już myśli, że jest prezydentem"

On już myśli, że jest prezydentem. Bo tak dokładnie się zachowuje – to głosy z koalicji rządzącej na temat Szymona Hołowni. Posłanki są wściekłe i wpadły na pomysł, aby odwołać go z funkcji marszałka Sejmu. Do akcji ma wkroczyć Donald Tusk.

Nie cichną echa decyzji Szymona Hołowni o przełożeniu prac nad projektami ustaw liberalizujących prawo aborcyjne. Marszałek Sejmu, a jednocześnie lider Polski 2050 nie na żarty rozsierdził przede wszystkim posłanki lewicy. Wśród nich, jak wynika z ustaleń Wirtualnej Polski, pojawił się pomysł o zebraniu podpisów wnioskiem o jego odwołanie. Powodami dla których nie decydują się na taki ruch są zobowiązania koalicyjne i wizja rozpadu rządu. – Nie będziemy chwiać rządem, umowa koalicyjna jest nietykalna – usłyszał dziennikarz Wirtualnej Polski. Mocne zarzuty pod adresem Hołowni. "Jest arogancki i gwiazdorzy" Parlamentarzystki zarzucają Hołowni, że ten wraz z ludowcami gra życiem i zdrowiem kobiet stawiając wyżej własny interes wyborczy. Na tym jednak nie koniec. Jak uważają, jednoosobowo, "arogancko i bezczelnie", decyduje on o tym, "co jest ważne dla Polaków, a co nie jest". – Co to jest za demokracja, skoro ten człowiek działa w Sejmie jak monarcha absolutny? – pyta, cytowana przez WP posłanka Lewicy. Złości nie kryje też rozmówczyni portalu z Koalicji Obywatelskiej, która zarzuciła Hołowni, że zachowuje się, jakby już był prezydentem. Inne posłanki koalicji rządzącej uważają, że lider Polski 2050 jest arogancki, gwiazdorzy, a także poucza wszystkich z wyższością. Tusk będzie tonował nastroje w koalicji Z ustaleń WP wynika, że obniżyć gorącą atmosferę w koalicji będzie próbował Donald Tusk, który ma odnieść się do kwestii praw kobiet na zaplanowanym na piątek posiedzeniu Rady Krajowej PO. – Na pewno nie będziemy podgrzewać nastrojów, jako największy i najbardziej odpowiedzialny partner w koalicji będziemy je tonować – zapewnił polityk tej partii. Czytaj też:

