Saakaszwili już w Polsce. "Zachowanie strony ukraińskiej było oburzające. To było nielegalne porwanie"

– Jutro wydam oświadczenie. Polska strona przyjęła mnie bardzo dobrze – mówił reporterowi RMF FM Micheil Saakaszwili, który do Polski został "odesłany" z Ukrainy. Gruziński polityk wyraził też krótko swoje zdanie na temat tego, co spotkało go w Kijowie.