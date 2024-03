"Bezprecedensowa agresja". PiS wnioskuje o wotum nieufności wobec Kierwińskiego

"Dzisiaj jako klub @pisorgpl złożyliśmy w Sejmie wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec min. Kierwińskiego w związku z siłową pacyfikacją protestów rolników i leśników w Warszawie. Bezprecedensowa agresja, pałki i gaz łzawiący użyte wobec tysięcy rolników, którzy w trosce o swoją przyszłość protestują od wielu tygodni przeciwko polityce rządu Tuska wymagają potępienia!" – poinformował na X rzecznik prasowy Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek.

twitter

Bosak o zachowaniu policji wobec protestujących. Jest wniosek o wotum nieufności wobec szefa MSWiA

Dymisji szefa MSWiA domagał się również wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak. Lider Konfederacji mówił w RMF FM o skandalicznym zachowaniu policji wobec protestujących pod Sejmem rolników.

– Widziałem dziesiątki tysięcy protestujących ludzi, którzy byli spokojni i wobec dziennikarzy, i wobec polityków, i wobec policji. To, co się stało później pod Sejmem, zostało sztucznie sprowokowane, to jest skandal. A nasi posłowie byli świadkami tego skandalu. Wykorzystano dziesiątki funkcjonariuszy do sprowokowania tych zamieszek poprzez skierowanie ich prosto w tłum – ocenił poseł.

– Klasyka gatunku – jeżeli mamy tłum i nie ma jeszcze zamieszek, idzie polecenie do zwartych oddziałów prewencji w kaskach i z pałkami, żeby spychali ludzi. Część osób nie ustąpi, bo nie ma po prostu gdzie, stojąc w tłumie, wtedy zaczyna się opryskiwanie gazem i później to już się samo kręci. Dokładnie to wczoraj widzieliśmy – tłumaczył.

Protest rolników w Warszawie

W środę w Warszawie odbył się ogromny protest rolników. Przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów płonęły race i opony. Natomiast przed Sejmem doszło do brutalnych starć z policją, która użyła gazu łzawiącego i pałek. Szef MSWiA Marcin Kierwiński poinformował, że "zatrzymano 23 prowokatorów", którzy rzucali w policjantów kostką brukową. Nagranie zamieszczone w sieci pokazuje także sytuację odwrotną – policjanta rzucającego kostką brukową w protestujących.

Protestujący rolnicy sprzeciwiają się europejskiemu Zielonemu Ładowi, a także importowi do państw Unii Europejskiej, w tym Polski, towarów rolno-spożywczych z Ukrainy. Premier Donald Tusk zaprosił rolników na rozmowy w najbliższą sobotę, 9 marca.

Czytaj też:

"To się nie mogło stać bez przyzwolenia z góry". Mocne oskarżenia BosakaCzytaj też:

Protest rolników w Warszawie. Policja przekazała najnowsze dane