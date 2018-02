Podszyte obłudą

Zbliżając się do celu, z coraz większym niepokojem wciągałem nosem powietrze. Oczekiwałem, że potworny smród dostanie się do wnętrza samochodu nawet przez filtry. Niczego jednak nie poczułem. Jadąc wzdłuż ogrodzenia fermy norek w pobliżu Radomia, otworzyłem okno i wąchałem. Nic. No, może gdzieś unosił się bardzo lekki zwierzęcy aromat, podobny do tego w ogrodzie zoologicznym, ale ledwo wyczuwalny.