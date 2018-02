"Idę o zakład". Wałęsa oskarża Lecha Kaczyńskiego

"Wszystkie pomniki Kaczyńskich idę o zakład będą zdjęte z różnych powodów. Po prostu nie zasługują, nawet ubliżają odpowiedzialności za decyzje, za przewidywalność" – napisał Wałęsa na swoim Facebooku (pisownia oryginalna). Dodał, że "nie zakrzyczy się prawdy i odpowiedzialności".

Według byłego prezydenta tragedię w Smoleńsku odpowiada Lech Kaczyński. "Jego nieodpowiedzialność, brak kompetencji" – twierdzi Wałęsa. Tłumaczy, że w jednym samolocie nie należało gromadzić "tylu person". Przekonuje też, że maszyna nie powinna dostać zgody ani na start, ani na lądowanie.

"Gdyby ktokolwiek inny a nie Kaczyński miał decyzje tego typu, nigdy nie doszłoby do podobnej tragedii" – czytamy na Facebooku Lecha Wałęsy we wpisie dotyczącym jego wersji wydarzeń z 10 kwietnia 2010 roku. W katastrofie smoleńskiej zginęło 96 osób. Polska delegacja leciała do Rosji na uroczystości związane z rocznicą zbrodni katyńskiej.