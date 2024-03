Niemieccy generałowie w ataku

W RZECZY SAMEJ || W Polsce, jak mogłem się spodziewać, informacja o przejęciu przez rosyjski wywiad rozmowy wysokich rangą niemieckich generałów lotnictwa, którzy to omawiali hipotetyczny atak na most Kerczeński(sama nazwa nie pada), została przez ogół mediów skwitowana we właściwy i od początku konfliktu taki sam, głupkowaty sposób.

Usłyszałem zatem, że rosyjska propaganda szaleje, że to wojna hybrydowa, że rosyjska propaganda triumfuje itd., itp. Zgodnie z wyznaczoną przez czynniki wyższe linią informacje dzielą się na słuszne i niesłuszne, to jest propagandowe. Kryterium słuszności jest proste: wystarczy głosić, że po pierwsze, Ukraina musi wygrać, a Rosja przegrać, bo jak będzie inaczej, to Rosja zaatakuje państwa NATO. To ostatnie jest pewne.