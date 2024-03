Kochani, to, co się wydarzyło w miniony wtorek, przejdzie do historii świata.

Przyszłe pokolenia się będą o tym uczyć na lekcjach herstorii (która zastąpi wsteczniacką historię) – o dniu, w którym świat wstrzymał oddech i nie wiedział, czy jeszcze kiedykolwiek będzie taki sam.