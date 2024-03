Ziemia i wolność

Tyle że akcja rozgrywa się w Danii w XVIII stuleciu. Emerytowany kapitan, bękart, który o własnych siłach wspina się mozolnie w górę społecznej drabiny, rusza na jutlandzkie wrzosowiska, by dokonać niemożliwego: na niegościnnej, piaszczystej ziemi rozpocząć uprawy. Król sprzyja jego wysiłkom, ale jest daleko, tymczasem miejscowy magnat Schinkel robi wszystko, żeby kpt. Kahlen poniósł klęskę. Wszystko, to znaczy, że on i jego siepacze nie cofną się przed niczym, otrzymujemy więc nie western, lecz posępny nordycki historyczny sado-noir.