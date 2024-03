Graj, piękny Cyganie

Niestety, w trakcie lektury u czytelnika rośnie przekonanie, że nie tylko serce Michała Urbaniaka, tytułowego "Michasia", cierpi na rozumu tego niedostatek. W każdym razie sławny muzyk jazzowy, jak powiadał Tadeusz Konwicki, nie obcyndala się. "Nie lubię się pierd.... z tematem" – oświadcza. Ma 81 lat i wie, co mówi. A już z dzieciństwa zapamiętał, że Polska "to taki kraj łapówkarzy i cwaniaków, którzy szczekają do czasu, kiedy przestawi się im przed pyskiem trochę szmalcu".