Aktywiści, którzy zniszczyli Syrenkę, wynajmują lokal od miasta w świetnej cenie

Działaczki "Ostatniego Pokolenia" oblały w piątek pomarańczową farbą Syrenkę Warszawską. – To jest alarm! – krzyczały dwie młode kobiety. Jedna z "aktywistek" wyjaśniła następnie, że w ten sposób wraz ze swoją koleżanką chciały zwrócić w Dniu Kobiet uwagę wszystkich na "zbliżającą się katastrofę klimatyczną".

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zapowiedział, że natychmiast po zakończeniu czynności przez funkcjonariuszy policji służby miejskie rozpoczną czyszczenie monumentu. Polityk potępił całą akcję podkreślając, że troska o klimat nie usprawiedliwia aktów wandalizmu.

Preferencyjne ceny dla aktywistów?

Tymczasem okazuje się, że "Ostatnie Pokolenie", które jest powiązane z Fundacją Aktywizmu Klimatycznego, wynajmuje lokal od miasta po niezwykle atrakcyjnej cenie. "Proszę wyjaśnić wyborcom jakim cudem 'osoby aktywistyczne', które niszczą 'Syrenkę' i zakłócają koncerty w filharmonii mogą korzystać z ogromnego 160-metrowego miejskiego lokalu w samym centrum Warszawy za… 4000 zł m/c (25 zł/mkw)? Przypomnę, że chodzi o ul. Kruczą 17, gdzie ceny najmu lokali użytkowych wynoszą od ok. 120 zł za metr w górę (cena rynkowa najmu min. 19200 zł), a wartość lokalu to ponad 3,5 miliona zł (cena za mkw to 22161 zł)" – pyta mec. Lewandowski prezydenta stolicy.

"Jestem pewien, że tak znakomity włodarz naszej stolicy, mający czas na czytanie książek w metrze, oczywiście wie, że pod tym adresem działa 'Gniazdo – Centrum Aktywizmu Klimatycznego'. Gniazdo tworzy Młodzieżowy Strajk Klimatyczny, Extinction Rebellion i Rodzice dla Klimatu" – opisuje prawnik.

"Ostatnie Pokolenie" zbiera środki na swoją działalność poprzez serwis zrzutka.pl jako Fundacja Aktywizmu Klimatycznego. Fundacja to ma właśnie siedzibę na ul. Kruczej 17. Podobnie strona internetowa odsyła do Fundacji jako beneficjenta zbiórek.

Mec. Bartosz Lewandowski dodaje, że aktywiści sami mówili o tym w wywiadzie dla "Gazety Wyborczej".

