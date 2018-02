Władysław Frasyniuk wyprowadzony w kajdankach. Wcześniej nie stawiał się na przesłuchania

Żona Frasyniuka poinformowała, że policja wyprowadziła go o godz. 6:10 w kajdankach. Były opozycjonista odmawiał stawienia się w prokuraturze, gdzie toczy się śledztwo w sprawie naruszenia przez niego nietykalności policjanta.

Magdalena Dobrzańska-Frasyniuk powiedziała na antenie TVN24, że kilka minut po godzinie szóstej rano do drzwi zapukało czterech policjantów, w tym jeden z kamerą. Miał być zamaskowany. – Męża wyprowadzono w kajdankach. To jest dla mnie i mojego syna doświadczenie nowe, dla męża nie. To bardzo przykre, bo chyba nikt się nie spodziewał, że doczekamy czasów w XXI wieku, 30 lat po obaleniu komunizmu, że znowu Frasyniuka będą wyprowadzali w kajdankach – mówiła.

Po dwóch godzinach wypuszczono Frasyniuka. Przesłuchanie byłego opozycjonisty trwało 10 minut. Żona Frasyniuka potwierdziła informację.

Sprawa Frasyniuka

Śledztwo to efekt ubiegłorocznej blokady miesięcznicy smoleńskiej, w której wziął udział Frasyniuk. Były opozycjonista usłyszał zarzut naruszenia nietykalności cielesnej jednego z funkcjonariuszy. Po pierwszym przesłuchaniu na policji, sukcesywnie odmawiał jednak stawiania się na kolejne w prokuraturze. "Obecna sytuacja w Polsce, pamięć historyczna z czasów komunizmu, a także osobiste doświadczenia z czasów 'Solidarności' oraz dramatycznego dla naszego państwa Stanu Wojennego są powodem, dla którego nie stawię się na wezwanie władzy stawiającej się ponad prawem" - pisał Frasyniuk.

Były opozycjonista ma być przesłuchany w warszawskie prokuraturze w charakterze podejrzanego wz. ubiegłoroczny incydentem podczas obchodów miesięcznicy smoleńskiej

