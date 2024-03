Wieczorem orędzie prezydenta. "Taki będzie przekaz"

– Wieczorem o godz. 20 uroczyste orędzie pana prezydenta, w stacjach TV. Bezpieczeństwo powinno być wyłączone ze sporu politycznego. To przekaz pana prezydenta – poinformował w Radiu Zet szef gabinetu prezydenta Marcin Mastalerek. We wtorek rozpoczyna się wizyta prezydenta Andrzeja Dudy i premiera Donalda Tuska w USA.

– Ten dzień ma pokazać jedność wokół NATO. Prezydent Duda będzie się spotykał w Kongresie z większością i mniejszością. Będziemy rozmawiali i z jedną, i z drugą opcją o bezpieczeństwie – wskazał Mastalerek.

Dzień przed wizytą, w poniedziałek, odbędzie się posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego, zwołane w ubiegłym tygodniu przez Andrzeja Dudę. Prezydent wskazał, że celem jest "pokazanie jedności" w sprawach bezpieczeństwa przed wspólną wizytą prezydenta i premiera Donalda Tuska w USA we wtorek.

– Prezydent Andrzej Duda będzie mówił o strategii bezpieczeństwa, ale też przekaże uczestnikom wszystkich stron sceny politycznej, z jaką agendą jedzie do Waszyngtonu, bo ma konkretne pomysły, by będzie tam przekazywał – silniejsze NATO, zwiększenie finansowania – zaznaczył szef gabinetu.

Mastalerek odniósł się też do wpisu, w którym premier Tusk przekonuje, że żyjemy w "epoce przedwojennej". Co to oznacza? – Trzeba pamiętać, wzmacniać się, ale nie ma co wzbudzać paniki. Wydaje mi się, że nie było to intencją premiera. Wszyscy muszą podchodzić do bezpieczeństwa w poważny sposób. Jeśli NATO będzie silne, to Rosja nigdy NATO nie zaatakuje – stwierdził gość Radia Zet.

Wizyta w USA

Spotkanie Andrzeja Dudy i Donalda Tuska z prezydentem Stanów Zjednoczonych Joe Bidenem odbędzie się we wtorek, 12 marca, dokładnie w dzień 25. rocznicy wejścia Polski do NATO.

Jak informuje "Rzeczpospolita", KPRM i Kancelaria Prezydenta w sprawie tej wizyty współpracują zgodnie. "Jej wspólny charakter ma podkreślić polityczną jedność w Polsce wobec zagrożeń" – czytamy. Ale prezydent ma swój plan i jak wynika z informacji "Rz", jego pobyt w USA będzie dłuższy niż premiera.

Gazeta podaje, że Duda ma zaplanowane w Waszyngtonie spotkania z politykami zarówno z Partii Demokratycznej, jak i Partii Republikańskiej, ponieważ "chce być gotowy na każdy możliwy rozwój wypadków związany z wyborami w USA".

