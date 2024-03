"Naszym celem jest obrona Polski, obrona polskiej wsi" – czytamy na profilu PiS na portalu X. Do wpisu dołączono spot wyborczy.

W spocie można usłyszeć fragmenty wystąpienia prezesa Jarosława Kaczyńskiego, dotyczącego rolnictwa. – Muszą być zagwarantowane interesy polskiego rolnictwa. Bo polskie rolnictwo musi istnieć. Nikt nie może od nas się domagać, żebyśmy popełniali samobójstwo. A to będzie samobójstwo wsi, ale samobójstwo Polski także – zaznacza prezes PiS.

Dalej krytykuje założenia unijnego Zielonego Ładu. – Zielony Ład, koniec z tym szaleństwem, które nie ma żadnego uzasadnienia. Prawo i Sprawiedliwość było przeciwko temu szaleństwu. To jest obrona Polski, to nie jest tylko obrona polskiej wsi. I to jest nasz cel – słyszymy.

"Jesteśmy na tak. Tak dla rolnictwa" – takim hasłem kończy się spot.

Prezes PiS zapowiada "wielki marsz" w Warszawie. Trzy postulaty

Podczas konwencji samorządowej w Śniadowie, prezes PiS Jarosław Kaczyński zapowiedział, że 18 maja w Warszawie odbędzie się marsz. Podczas konwencji prezes PiS mówił o problemach polskiego rolnictwa. Majowy marsz ma być wyrazem wsparcia dla protestujących gospodarzy. – Planujemy na 18 maja wielki marsz w Warszawie, który będzie nawiązywał do marszu z 11 stycznia. (…) Te główne żądania: odrzucić jednoznacznie Zielony Ład i jednocześnie uczynić wszystko, by nie było importu zboża z Ukrainy. (…) Trzecia rzecz to dopłaty wyrównawcze – zapowiedział Kaczyński.

– W Polsce wieś była eksploatowana i także koncepcja rozwoju gospodarczego PRL-u była oparta o takie założenie, że wieś jest pewnym zasobem, który powinien być eksploatowany po to, by zdobywać środki na rozwój. (…) Tutaj trzeba powiedzieć z bólem serca, że ta koncepcja została podtrzymana – wskazał.

