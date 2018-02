Kraków: Specjalna grupa policjantów ma złapać pseudokibiców, którzy zamordowali 18-latka

Do napaści doszło 30 stycznia. Po godzinie 20 18-latek został zaatakowany przez grupę około 10 osób. Sprawcy byli zamaskowani i mieli przy sobie m.in. maczety i noże. 18-latek stracił prawie rękę i w stanie krytycznym został przetransportowany do szpitala. Do napaści doszło na tle pseudokibicowskim.

– To jest grupa policjantów z komendy wojewódzkiej oraz miejskiej, która zajmuje się tylko tą sprawą. To funkcjonariusze doświadczeni w podobnych sprawach – mówi mł.insp. Sebastian Gleń, rzecznik prasowy małopolskiej policji.