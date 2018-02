"Z władzą opresyjną się nie rozmawia, tylko walczy". Frasyniuk komentuje swoje zatrzymanie

Frasyniuk zapewnił, że podczas przesłuchania odmówił współpracy. Swoje stanowisko argumentował tym, że ma do czynienia z władczą opresyjną, którą należy zwalczać.

– Powiedziałem, że nikogo nie pobiłem, że odmawiam składania zeznań i że nic nie podpisuję. Wróciłem do stanu sprzed lat, kiedy zachowywałem się tak samo – przekazał mediom.

"Ludzie mają skrupuły"

Były opozycjonista zapewnił, że jego przesłuchanie nie było drastyczne.

– Oni wszyscy mają poczucie, że uczestniczą w teatrzyku – mówił. Według jego słów żegnający go policjanci mieli go zapewniać, że było im „bardzo miło go poznać”. Jego zdaniem policjanci czuli się niekomfortowo wykonując swoje obowiązki. – Ludzie mają skrupuły. Oni wszyscy mają dyskomfort, że ich twarze zostaną pokazane – dodał.

Frasyniuk ponadto przekonywał, że jego zatrzymanie świadczy o tym, że Prawo i Sprawiedliwość dąży do likwidacji państwa prawa.

– Dzisiejsza władza nie posadzi Frasyniuka, ale będzie próbować zaszkodzić Frasyniukowi na różne sposoby – zapewnił.