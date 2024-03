Prezydent komentuje słowa papieża. "Rosja nie może zwyciężyć"

Chodzi o słowa papieża Franciszka, który w wywiadzie dla szwajcarskiej telewizji stwierdził, że Ukraina powinna "mieć odwagę, by wywiesić białą flagę" i negocjować z Rosjanami zakończenie wojny.

– Rosja nie może zwyciężyć na Ukrainie, bo imperializm rosyjski, który zagraża dziś całej Europie, zwłaszcza Europie środkowo-wschodniej, ale też całej Europie i światu musi zostać zatrzymany. O tych sprawach będziemy rozmawiali z USA, sojusz z USA ma dla nas fundamentalne znaczenie — wskazał prezydent Andrzej Duda tuż przed wylotem do USA. Do Waszyngtonu leci razem z premierem Donaldem Tuskiem.

Prezydent: To bardzo ważny sygnał

– Pan premier Donald Tusk będzie mi towarzyszył w spotkaniu z prezydentem Joe Bidenem. Będziemy razem, to będzie kulminacja naszej obecności w USA, uroczyste spotkanie z panem prezydentem Bidenem w związku z 25. rocznicą obecności Polski w NATO, ale przede wszystkim rozmowa na temat bezpieczeństwa naszej części Europy, na temat rosyjskiej polityki imperialnej, która wróciła, a więc także kwestia przyszłości działań Sojuszu, przyszłości, jeśli chodzi o pozycję Polski w relacji z USA, USA są naszym najpotężniejszym sojusznikiem, jest więc to dla nas relacja strategiczna – dodał Duda.

Prezydent zaznacza, że "to bardzo ważne, że to właśnie my zostaliśmy zaproszeni, aby wraz z prezydentem USA uczcić tę 25. rocznicę obecności państw naszej części Europy".

– Mam też zaproszenie do Kongresu. Pierwsze będą spotkania w Kongresie — Izbie Reprezentantów i w Senacie. Zarówno z przedstawicielami republikanów i demokratów będziemy rozmawiali o tych samych tematach — zapowiedział przywódca.

– Będę w Waszyngtonie mówił na temat propozycji tego, by podjąć decyzję w ramach NATO o wydatkowaniu 3 proc. PKB na obronność. To temat na rozmowę w Kongresie, temat na rozmowę z prezydentem Joe Bidenem — dodał nawiązując do swojej wypowiedzi rozpoczynającej poniedziałkowe posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego – przekazał Andrzej Duda dziennikarzom./

– Nasza wizyta zakończy się w Brukseli, gdzie w Kwaterze Głównej NATO będzie spotkanie z sekretarzem generalnym Jensem Stoltenbergiem — dodał Duda podkreślając, że o propozycji, by zwiększyć postulowany poziom wydatków na obronność państw NATO, będzie rozmawiał też z sekretarzem generalnym Sojuszu.

Czytaj też:

Fatalne dane dla Ukrainy. Rosja bije Zachód na głowęCzytaj też:

Wojna na Ukrainie. Wojska NATO w Łucku? "Nie jako element bojowy"