Klątwa Isabel

Idź do pracy, zajmij się czymkolwiek, czymkolwiek! Cokolwiek rób” – filmik z tymi pokrzykiwaniami, który w ubiegłym tygodniu podbijał sieć, to nie motywacyjna mowa popularnego coacha, tylko reprymenda byłego premiera Kazimierza Marcinkiewicza skierowana do byłej żony Izabeli Olchowicz-Marcinkiewicz, znanej jako Isabel. Materiał opublikował „Super Express”. Został nagrany w 2013 r., kiedy były premier i Isabel byli jeszcze małżeństwem. – Idź na bezrobotne, zajmij się jakąkolwiek pracą, jakąkolwiek robotą – powtarzał wyraźnie zły na żonę Marcinkiewicz. – Przestań mnie nachodzić, a najlepiej odejdź – skwitował.