Białoruski balon wleciał do Polski. Nowe ustalenia Straży Granicznej

Funkcjonariusze z Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej udaremnili w piątek przemyt nielegalnych wyrobów tytoniowych przerzucanych przez granicę polsko-białoruską przy użyciu balonów.

Do zdarzenia doszło w okolicach miejscowości Poniatowicze (powiat sokólski). Straż Graniczna ujawniła w poniedziałek, że w pakunku znajdowało się 500 paczek papierosów bez polskich znaków akcyzy, wartych ponad 8 tys. złotych. Do podobnego incydentu doszło kilka dni wcześniej na odcinku ochranianym przez placówkę SG w Płaskiej. Tam również balonem przez granicę polsko-białoruską próbowano przemycić papierosy o szacunkowej wartości ponad 8 tys. złotych.

Balon z ładunkiem papierosów

"Przemytnicy wykorzystują odpowiednie warunki pogodowe, w szczególności wiatr wiejący w kierunku Polski i wypuszczają balony z podczepionymi ładunkami papierosów. Na podstawie siły i kierunku wiatru szacują miejsce potencjalnego lądowania balonów. W związku z tymi zdarzeniami wszczęto postępowania karne skarbowe. Funkcjonariusze Straży Granicznej ustalają osoby zaangażowane w nadanie i odbiór nielegalnych przesyłek" – tłumaczy w komunikacie SG.

"Zabezpieczenia graniczne na granicy polsko-białoruskiej, między innymi bariery fizyczna i elektroniczna, spowodowały, że przemytnicy szukają wciąż nowych sposobów przemytu nielegalnych wyrobów tytoniowych" – czytamy.

Balony meteorologiczne nad Polską

W zeszłym tygodniu w miejscowości Kierwik koło Szczytna znaleziono balon meteorologiczny. Miał napis wykonany cyrylicą. Media donosiły, że balon ten mógł nadlecieć z Obwodu Kaliningradzkiego. Dwa podobne balony spaść miały także w okolicach wsi Warkałki koło Miłakowa oraz w miejscowości Harsz koło Węgorzewa.

– Przykłady takich wlatujących obiektów mieliśmy już w Stanach Zjednoczonych, ale także w Polsce – mieliśmy i balony, i rakiety. Nie należy wykluczyć – zresztą Amerykanie także tak postrzegają balony chińskie nad Stanami Zjednoczonymi – że mogą służyć one do działalności niekoniecznie meteorologicznej. W sytuacji, w której odbywają się ćwiczenia i trwa wojna, absolutnie trzeba brać to pod uwagę – mówił w rozmowie z "Rzeczpospolitą" pułkownik rezerwy Maciej Matysiak, ekspert fundacji Stratpoints, były zastępca szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego.

Sytuacja na granicy z Białorusią

Od kiedy w 2021 r. białoruskie władze rozpoczęły akcję przerzutu do Polski nielegalnych migrantów, Polska jest zmuszona angażować znaczące siły porządkowe i środki finansowe, by zabezpieczyć granicę. W połowie lutego premier Donald Tusk poinformował, że wspólnie z ministrem spraw wewnętrznych i administracji Marcinem Kierwińskim podjął decyzję o szybkiej modernizacji zapory granicznej z Białorusią.

W poniedziałek Straż Graniczna poinformowała, że w miniony weekend na granicy z Białorusią odnotowano 129 prób nielegalnego przedostania się do Polski.

twitterCzytaj też:

Zwiększona aktywność nielegalnych imigrantów na granicy z BiałorusiąCzytaj też:

Polska zbuduje dodatkową zaporę na granicy z Białorusią. Dofinansuje ją UE