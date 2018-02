Polacy zadowoleni z prezydentury Dudy [SONDAŻ]

Dotychczasową działalność prezydenta pozytywnie oceniło 65 proc. ankietowanych, co stanowi spadek o 1 pkt. proc. w stosunku do badań prowadzonych w styczniu. Przeciwnego zdania było 26 proc. respondentów, co również jest spadkiem o 1 pkt. procentowych w stosunku do poprzedniego sondażu.

Wzrost zanotowała trzecia możliwa opcja. O 2 proc. wzrosła liczba respondentów, którzy nie mają zdania o kadencji prezydenta (9 proc. ankietowanych).

Czytaj także:

Sondaż prezydencki: Na czele Andrzej Duda, Komorowski przed KaczyńskimCzytaj także:

Niemal 80 proc. Polaków pozytywnie ocenia fakt, że Morawiecki zastąpił Szydło [SONDAŻ]