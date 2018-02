Karczewski: Zrobię wszystko, żeby PO nie wygrało w Warszawie

Marszałek Karczewski zapowiedział, że nie dopuści do wygrania Rafała Trzaskowskiego w stolicy. – Dla mnie najważniejsze jest, jako dla polityka, to, żeby nie doprowadzić do tego, żeby Warszawą w dalszym ciągu rządziła Platforma Obywatelska – zapowiedział. Karczewski stwierdził, że Warszawa potrzebuje zmian i nie można dopuścić do ponownego zwycięstwa PO.

Karczewski zapewnił, że jest zdeterminowany, żeby nie dopuścić do zwycięstwa PO w stolicy, gdyż miast potrzebuje zdecydowanych zmian. – Nieważne w jakiej konfiguracji to się odbędzie, kto będzie naszym kandydatem, zrobię wszystko, żeby kandydat PO nie został prezydentem. Zrobimy wszystko, bo Warszawa potrzebuje zmian, nowego spojrzenia, wielu, wielu zmian” – mówił podczas konferencji prasowej. Marszałek zapewnił, że gdyby został kandydatem PiS-u w wyborach warszawskich, to skupi się na odbudowie Pałacu Saskiego oraz Płacu Brühla – Pomniki nie będą absolutnie kolidowały z Pałacem Saskim, zupełnie w innym miejscu i dyskusja na inny temat” – zapewnił Karczewski. Wciąż nie ma kandydata Prawo i Sprawiedliwość do tej pory nie wystawiło jeszcze kandydata w warszawskich wyborach. Powszechnie jednak wiadomo, że pod uwagę brane są tylko dwie kandydatury: wiceministra sprawiedliwości Patryka Jakiego oraz marszałka Karczewskiego. Rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Beata Mazurek zapewniła jednak, że kierownictwo partii nie podjęło jeszcze żadnej decyzji w tym temacie. Czytaj także:

