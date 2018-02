Jacek Międlar skazany. Scheuring-Wielgus: Oby była to nauczka

„Oby była to nauczka. Słowa mogą ranić” – napisała na Facebooku Joanna Scheuring-Wielgus. Posłanka wytyczyła proces Międlarowi w zeszłym roku.

Do wyroku odniósł się również sam skazany. Międlar zapowiedział, że będzie wnosił o kasację. „Wyrok utrzymany. 6 m-cy ograniczenia wolności za prawdę o J. Sch-W. Będę wnosił o kasację. Ten wyrok to pogwałcenie prawa do wolności słowa” – napisał na Twitterze.

Sąd apelacyjny dzisiaj podtrzymał wyrok wydany pół roku temu w pierwszej instancji.

Sprawa dotyczy wpisu byłego duchownego z 2016 roku. „Konfidentka, zwolenniczka zabijania (aborcji) i islamizacji. Kiedyś dla takich była brzytwa! Dziś prawda i modlitwa?” – napisał wtedy Międlar.