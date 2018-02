"Musimy znaleźć pałę na tego karakana". Skandaliczne słowa Wałęsy o Kaczyńskim

Wałęsa zapowiedział, że Kaczyński musi być natychmiast odsunięty od władzy. „Spróbuję przyjść po Ciebie, jeśli to się będzie przedłużało” – pisał prezydent do Frasyniuka. Na pytanie jednego z internautów, że kroki trzeba podjąć w tej chwili, Wałęsa odpisał, że należy działać „ale mądrze”.

Jego zdaniem bracia Kaczyńscy gdziekolwiek się pojawiali w przeszłości, zawsze zwiastowali jedynie nieszczęście. „Patriotyczne siły Narodu nie mamy wyboru. Czym szybciej tych ludzi odsuniemy tym mniejsze straty poniesiemy” – zaapelował na Facebooku.

Na słowa Wałęsy zareagował między innymi Krzysztof Wyszkowski:

Sam Wałęsa nie ma jednak sobie nic do zarzucenia. Stwierdził, że Kaczyński do tej pory nie przeprosił go za słowa o "kanaliach", które wypowiedział kilka miesięcy temu.

Co ciekawe fragment o „karakanie” widnieje jedynie we wpisie Wałęsy na Facebooku. Na Twiterze były prezydent usunął tę obelgę.